Eichsfeld. Im Eichsfeld sind am Wochenende vor allem die Narren los. Doch es gibt noch mehr.

1. Um den Musicalkomponisten Andrew Lloyd Webber dreht sich am Samstag um 19.30 Uhr eine Gala im Eichsfelder Kulturhaus in Heiligenstadt. Sechs Gesangsolisten, sechs singende und tanzende Musicaldarsteller, allesamt aus dem Londoner West End, nehmen die Zuschauer mit auf eine emotionale Berg- und Talfahrt der großen Gefühle. Ein großes Live-Orchester, farbenprächtige Kostüme und eine aufwendige Licht- und Multimediatechnik runden den Abend ab. Karten gibt es an der Theaterkasse (Telefon: 03606/608060, kulturhaus@kreis-eic.de, WhatsApp an 03606/608067) oder unter www.eichsfelder-kulturhaus.de