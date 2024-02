Auch die Eichsfelder Eltern bemühen sich redlich, ihre Kinder vor Unheil zu schützen. Manchmal revanchieren sie sich auch dafür.

Als Elternteil tut man bekanntlich alles für seinen Nachwuchs. Man hütet ihn wie seinen Augapfel und bemüht sich redlich, jegliches Unheil von ihm fernzuhalten, so gut es eben geht. Man verhindert zum Beispiel, dass er gelben Schnee isst, den Finger in die Steckdose steckt oder sonstigen Blödsinn macht, an dessen Ende möglicherweise ein längerer Krankenhausaufenthalt steht.