In Küllstedt erinnert eine 2015 von der Arbeitsgemeinschaft Junger Ranger aufgestellte Milchbank an die Zeiten der LPG. Im Jahr 1968 gab es dort noch 55 Bauern, die in kleinen Milchbetrieben gewirtschaftet haben und täglich ihre Milch ablieferten. © Reiner Schmalzl