Ershausen. Im Eichsfeld nimmt ein Straßenbauprojekt nach langer Zeit Gestalt an. Für Autofahrer bedeutet dies zwei Jahre lang einen Umweg.

Lange hatte man im südlichen Eichsfeld darauf warten müssen, jetzt wird es konkret: Die Bauarbeiten an der Landstraße zwischen Ershausen und Martinfeld beginnen noch in diesem Monat. Im Zuge des traditionellen Behördenleitertreffens zu Mariä Lichtmess auf Burg Bodenstein erklärte Landrat Werner Henning (CDU) in einem Pressegespräch, man werde mit den Bauarbeiten am 19. Februar anfangen.