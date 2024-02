Heiligenstadt. Die Partnerschaft für Demokratie im Eichsfeld bringt Kindern spielerisch die Themen Vielfalt und Toleranz näher. Das sind die ersten Erfahrungen:

Die Kinder wuseln durch den Raum der Kindertagesstätte „Schwalbennest“ in Heiligenstadt und suchen nach Puzzleteilen. Ulrike Unrecht will sie klauen, doch die Kinder erhalten Hilfe von Rita Recht, die eine grüne Polizeimütze trägt. Die Puzzleteile repräsentieren die Rechte der kleinen Leute. Sie finden alle Teile, setzen sie zu einem großen Stück zusammen und kennen schon so manche ihrer Rechte. Und Rita Recht pflichtet ihnen bei. Sie heißt eigentlich Désirée Dugan und ist Erzieherin. Ulrike Unrecht trägt den bürgerlichen Namen Rosemarie Kunze und ist Heilpädagogin.