Eichsfeld. Am Fetten Donnerstag wird im Eichsfeld Weiberfasching gefeiert. In diesen Orten soll die Post abgehen:

So richtig bunt wird es am Donnerstag, 8. Februar, im Eichsfeld, denn am Fetten Donnerstag läuft traditionell die närrische Damenwelt zur Höchstform auf. Dann wird ordentlich gefeiert, geschunkelt, getanzt, gelacht und sich natürlich auch entsprechend in Schale geworfen. Bei den Kostümen zeigen die Eichsfelderinnen stets viel Kreativität, und so manche Närrin übertrifft sich dabei selbst.