Heiligenstadt. Heiligenstädter Vitalpark bekommt das Gemeinwohl-Zertifikat. Was bedeutet das für die Arbeit?

Sebastian Fromm, Leiter des Heiligenstädter Vitalparks, bringt ein neues Schild nicht ohne Stolz am Gebäude an. „Auch wenn es auf den ersten Blick banal erscheint, aber da steckt eine Menge dahinter“, sagt er. Auf dem Schild steht, dass der Vitalpark, respektive die Eichsfeld-Therme, jetzt als gemeinwohlorientierter Betrieb zertifiziert ist. Den Preis gab es jetzt in Gotha.