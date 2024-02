Leinefelde. Drohungen eines Schülers sorgen für Aufregung in Leinefelde. Die Ermittlungen der Polizei dauern an.

Zu einem Polizeieinsatz ist es am Mittwochmorgen an der Leinefelder Johann-Carl-Fuhlrott-Regelschule gekommen. Ein Schüler hat nach Informationen dieser Zeitung Drohungen gegenüber anderen Schülern ausgesprochen. Der Grund: Er habe sich gemobbt gefühlt, erklärte ein Sprecher der Eichsfelder Polizeiinspektion in Heiligenstadt.