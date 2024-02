Heiligenstadt. Der Heiligenstädter Stadtrat beschließt die Unterstützung der Initiative „Weltoffenes Thüringen“. Zustimmung gab es auch von unerwarteter Seite.

Kurz vor Ende der Sitzung des Stadtrats in Heiligenstadt am Dienstagabend setzten dessen Mitglieder ein Zeichen in Sachen Demokratie. Tagesordnungspunkt 25 behandelte die mögliche Unterstützung der Initiative „Weltoffenes Thüringen“, einer Vereinigung von Kirchen, Verbänden und Firmen, die sich die Wahrung der Menschenwürde und der unteilbaren Menschenrechte auf die Fahnen geschrieben hat.