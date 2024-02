Heiligenstadt. Am Fetten Donnerstag wird im Eichsfeld geschlemmt. Und einer darf da keinesfalls fehlen.

„Berliner, Berliner, Berliner.“ Das sind die Worte, die man am Mittwoch und am Fetten Donnerstag in den Eichsfelder Bäckereien und auch bei Huschenbett in Heiligenstadt am häufigsten hört. Schon so manchen Fetten Donnerstag haben der jetzige Inhaber Christian Huschenbett und seine Vorfahren bereits erlebt, schließlich besteht der Handwerksbetrieb seit über 150 Jahren. Rund 600 Stück des Gebäcks werden für den Tag vorbereitet, an dem im Eichsfeld so richtig geschlemmt wird.