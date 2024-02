Eichsfeld. Im Eichsfeld übernehmen am Wochenende die Narren das Zepter. Hier wird überall gefeiert:

Am kommenden Wochenende geht es im Eichsfeld wieder närrisch zu. Die Narren des Heiligenstädter Carnevalsvereins laden am Samstag um 19.30 Uhr zur Prunksitzung in die Stadthalle. Am Sonntag steht die Stadt ganz im Zeichen des großen Umzugs. Beginn ist um 14 Uhr. Eine Feier zum Rosenmontag steigt einen Tag später um 13 Uhr.