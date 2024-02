Heiligenstadt. Unbekannte stehlen in Heiligenstadt Autokennzeichen. Die Polizei ermittelt.

Bislang unbekannte Täter entwendeten am Dienstag beide Kennzeichentafeln eines VWs, der auf einem Parkplatz in der Berliner Straße in Heiligenstadt abgestellt war. Die Tat ereignete sich im Zeitraum zwischen 16.30 Uhr und 17.30 Uhr. Die Polizei in Heiligenstadt ermittelt wegen Diebstahls und bittet mögliche Zeugen um Hinweise unter Telefon: 03606/6510.

red