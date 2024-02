Eichsfeld. Der Fette Donnerstag wird im Eichsfeld zelebriert. So wird in der Region vor der Fastenzeit geschlemmt:

Es ist der Tag, an dem im Eichsfeld alles geht, nur eines nicht: Kalorien zählen. Am Fetten Donnerstag wird in der Region traditionell ordentlich aufgetafelt und nach Herzenslust geschlemmt. Und das hat einen Grund, denn in ein paar Tagen ist es vorbei mit dem Genuss. Dann beginnt die Fastenzeit. Doch jetzt haben Gastronomen, Bäcker und Fleischer Hochkonjunktur. Für sie ist der Fette Donnerstag wie für die Blumenhändler der Valentinstag.