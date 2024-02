Heiligenstadt. In Heiligenstadt werden Wahlleiter und Stellvertreter für die anstehenden Kommunalwahlen bestellt. Dabei setzt man auf erfahrene Personen. Die letzte Abstimmung verläuft nicht reibungslos.

In Heiligenstadt und den zugehörigen Ortsteilen laufen die Vorbereitungen für die Kommunalwahlen. Im Zuge der Stadtratssitzung am Dienstag wurde unter anderem über die Berufung eines Wahlleiters und dessen Stellvertreters für die anstehenden Wahlen des Bürgermeisters am 26. Mai beraten.