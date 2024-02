Heiligenstadt. Heiligenstädter Jugendparlamentarier sind zukünftig in den städtischen Ausschüssen vertreten. Als sachkundige Bürger sollen die beratend tätig sein.

Die Heiligenstädter Ausschüsse bekommen Zuwachs: Als einzige Stadt in Thüringen, so hob Bürgermeister Thomas Spielmann (BI) hervor, habe Heiligenstadt den Mitgliedern des Jugendparlaments die Möglichkeit gegeben, als sachkundige Bürger an den Sitzungen der städtischen Ausschüsse teilzunehmen. Dies sei ab einem Alter von 16 Jahren möglich.