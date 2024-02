Eichsfeld. Im Vergleich zum Jahr 2022 ist das Gesamtaufkommen an Abfällen und Wertstoffen im Landkreis Eichsfeld gestiegen. Aber bei einzelnen Müllarten auch gesunken. So läuft die Entleerung der Containerstandorte:

Das Aufkommen an Abfällen und Wertstoffen, das von den 36 Fahrern und Ladern der Eichsfeldwerke im vergangenen Jahr abgefahren wurde, ist gestiegen. Im Jahr 2022 waren es 41.414 Tonnen und im vergangenen Jahr 43.161 Tonnen. Bei dem Anstieg ist allerdings zu berücksichtigen, dass die Einwohnerzahl des Landkreises um rund 4000 Menschen angestiegen ist. Die Orte Beberstedt, Bickenriede, Hüpstedt und Zelle wechselten vom Unstrut-Hainich-Kreis in den Eichsfeldkreis und schlossen sich der Landgemeinde Stadt Dingelstädt an.