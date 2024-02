Niederorschel. Volles Haus und Riesenstimmung beim 22. Weiberfasching in Niederorschel.

Volles Haus, Riesenstimmung und eine tolle Bühnenshow: Am Donnerstag ließen es die Weiber in der Lindenhalle in Niederorschel krachen. Zum 22. Weiberfasching des Niederorschler Carnevalverein (NCV) standen jede Menge Tanzgruppen, Männerballetts und Tanzmariechen auf dem Programm.