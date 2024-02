Steinbach. Christel Kinzel hat mit 13 Jahren angefangen, in der Steinbacher Kirche Orgel zu spielen. Heute ist sie die dienstälteste Organistin im Eichsfeld

Ihr Lieblingslied heißt „Mein ganzes Herz erhebet dich, vor dir will ich mein Loblied singen“. Christel Kinzel sitzt an „ihrer“ Orgel in der Kirche in Steinbach, und ihre Finger gleiten über die Tasten, während ihre Füße das Pedal bedienen. Sie spielt und singt dazu die Strophen. Froh und dankbar ist sie, dass sie immer noch als Organistin tätig ist, denn schon manches Mal stand für sie das Orgelspielen auf der Kippe.