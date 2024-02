Eichsfeld. Im Eichsfeld wurde ein Auto beschädigt. Die Polizei ermittelt.

Ein grauer Pkw Mercedes wurde in Dingelstädt am Steinufer 19 beschädigt. Am Freitag war die Polizei um 16.30 Uhr darüber informiert worden. Vor Ort stellten die eingesetzten Beamten fest, dass das Fahrzerug auf der Fahrer- und Beifahrerseite zerkratzt wurde. Das Auto war auf einem gemieteten Parkplatz nahe der Straße abgestellt. Zum Täter gibt es derzeit keine Hinweise, heißt es im Polizeibericht. Die Schadenshöhe wurde noch nicht beziffert.

red