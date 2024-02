Eichsfeld. Autoreifen wurden im Eichsfeld zerstochen. Die Polizei war im Einsatz.

Bislang unbekannte Täter haben in der Zeit zwischen Mittwoch, 8 Uhr, und Freitag, 7.45 Uhr, alle vier Reifen eines grauen Opel Vectra zerstochen. Das teilte die Polizei mit. Das Auto stand in Worbis im Schillerweg auf einem Parkplatz in Höhe der Hausnummer 1.

red