Heiligenstadt. Die Heiligenstädter und ihre Gäste lassen es ordentlich krachen. Beim Straßenkarneval geht die Post ab.

Es war ein riesiges Spektakel und alle in absoluter Feierlaune. Beim traditionellen Faschingsumzug am Sonntagnachmittag ging in Heiligenstadt wieder so richtig die Post ab. Der Regen tat dem keinen Abbruch. 35 Wagen und Fußgruppen zogen durch die Stadt.