Eichsfeld. Auf einem Friedhof in einer Eichsfelder Stadt sind Diebe zugange. Die Polizei bittet um Hinweise.

Zu einem pietätlosen Diebstahl und einer Sachbeschädigung kam es am Sonnabend auf einem Friedhof am Liesebühl in Heiligenstadt. Nach Auskunft der Polizei entwendeten unbekannte Täter dort ein Grabgesteck und zerstörten Blumen und Sträucher.

Die Tat ereignete sich nach Angaben der Beamten zwischen 9.30 und 14.30 Uhr. Mögliche Zeugen werden gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter Telefon: 03606/6510 zu melden.

red