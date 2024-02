Heiligenstadt. Beim traditionellen Faschingsumzug ging in Heiligenstadt wieder so richtig die Post ab. Hier kommt das närrische Treiben in Bildern.

Prinzessin Astrid I und Prinz Jens I feierten mit ihrem närrischen Volk. © Sigrid Aschoff

Ob am Straßenrand oder im Zug – es wurde ordentlich gefeiert. © Sigrid Aschoff

Rund 500 Mitwirkende gab es beim Umzug in Heiligenstadt. © Sigrd Aschoff

Ob am Straßenrand oder im Zug – es wurde ordentlich gefeiert. © Sigrid Aschoff

Prinzessin Astrid I und Prinz Jens I feierten mit ihrem närrischen Volk. © Sigrid Aschoff

Prinzessin Astrid I und Prinz Jens I feierten mit ihrem närrischen Volk. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

In der Kreisstadt frönte man dem Karneval. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Ob Bürgermeister, Möhrenkönig oder Stadträte – alle waren im Faschingsfieber. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Ob Bürgermeister, Möhrenkönig oder Stadträte – alle waren im Faschingsfieber. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Ob Bürgermeister, Möhrenkönig oder Stadträte – alle waren im Faschingsfieber. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Ob Bürgermeister, Möhrenkönig oder Stadträte – alle waren im Faschingsfieber. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Gute Laune ist Programm. Nach dem Umzug ging es in die Stadthalle. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Gute Laune ist Programm. Nach dem Umzug ging es in die Stadthalle. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Gute Laune ist Programm. Nach dem Umzug ging es in die Stadthalle. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Gute Laune ist Programm. Nach dem Umzug ging es in die Stadthalle. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Ob Gäste oder Einheimische alle sorgten dafür, dass der Karnevalssonntag ein Erfolg war. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Ob Gäste oder Einheimische alle sorgten dafür, dass der Karnevalssonntag ein Erfolg war. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Ob Gäste oder Einheimische alle sorgten dafür, dass der Karnevalssonntag ein Erfolg war. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Ob Gäste oder Einheimische alle sorgten dafür, dass der Karnevalssonntag ein Erfolg war. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Ob am Straßenrand oder im Zug – es wurde ordentlich gefeiert. © Funke Medien Thürigen | Sigrid Aschoff

Rund 500 Mitwirkende gab es beim Umzug in Heiligenstadt. © Funke Medien Thürigen | Sigrd Aschoff

Auch die Kleinen hatten ihren Spaß. © Funke Medien Thürigen | Sigrid Aschoff

Der Regen störte keinen. Alle wollten feiern. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Der Regen störte keinen. Alle wollten feiern. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Der Regen störte keinen. Alle wollten feiern. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Beim Umzug wollten alle dabei sein. © Funke Medien Thrüringen | Sigrid Aschoff

Der Spielmannszug Mühlhausen lwar auch dabei. © Funke Medien Thüringen | Sigrid Aschoff

Viele lustige Gesellen stellten sich beim Umzug ein. © Funke Medien Thrüringen | Sigrid Aschoff

Die Uderaner waren mit einer großen Gruppe gekommen. © Funke Medien Thrüringen | Sigrid Aschoff

Prinzessin Astrid I und Prinz Jens I feierten mit ihrem närrischen Volk. © Sigrid Aschoff