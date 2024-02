Leinefelde-Worbis. Die Karnevalisten aus allen elf Ortsteilen der Stadt Leinefelde-Worbis feiern am Rosenmontag wieder gemeinsam in der Leinefelder Obereichsfeldhalle. Kommunalpolitiker rocken dabei die Bühne.

Wenn auf dem Zentralen Platz in Leinefelde ein dreifach donnerndes Helau zu hören ist, dann ist Rosenmontag. Denn die Karnevalisten aus allen elf Ortsteilen der Stadt Leinefelde-Worbis ziehen in der Obereichsfeldhalle ein, um von der Verwaltung empfangen zu werden, und um es richtig krachen zu lassen, bevor am Aschermittwoch alles vorbei ist.