Eichsfeld. Eine Frau aus dem Eichsfeld verlässt für nur zehn Minuten ihr Auto. Das nutzen Diebe aus.

Als eine Autofahrerin am Montag in Leinefelde nur kurz ihren Wagen verließ, nutzten Diebe ihre Abwesenheit aus und schlugen innerhalb von zehn Minuten zu. Wie die Polizei berichtet, zertrümmerten der oder die Täter zwischen 14.45 Uhr und 14.55 Uhr die Seitenscheibe ihres in der Hundeshagener Straße geparkten Pkw.

Als die Fahrerin zu ihrem nahe des Friedhofs stehenden VW zurückkehrte, stellte sie den Diebstahl fest. Entwendet waren ihr Portemonnaie mit Bargeld und persönlichen Dokumenten. Zu diesem Zeitpunkt waren laut Polizei der oder die Diebe bereits geflüchtet.

Wer die Tat bemerkt hat oder Hinweise zu dem oder den Tätern geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Heiligenstadt unter der Telefonnummer 03606/6510 (Aktenzeichen 0038994) zu melden.

red