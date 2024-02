Eichsfeld. Nach Laufrunde in Heiligenstadt ist das Fahrrad verschwunden. Trotz Sicherung kennen Diebe kein Pardon.

Opfer eines dreisten Diebstahls wurde am Dienstagmorgen ein 27-jähriger Mann in Heiligenstadt. Laut Polizei habe der Sportler sein mehrere tausend Euro teures Fahrrad, ein sogenanntes Gravelbike, im Bereich des Vitalbades an ein Verkehrsschild angeschlossen und sei dann In der Leineaue joggen gegangen.

Als er von seiner Laufrunde zurückkehrte, war das geländegängige Rennrad des Herstellers Nukeproof verschwunden. Wie die Polizei mitteilt, sei es durch einen unbekannten Täter entwendet worden. Der Geschädigte habe wegen Diebstahls Anzeige erstattet.

Die Polizeiinspektion Eichsfeld nimmt Hinweise zur Tat oder den Täter unter der Telefonnummer 03606/6510 (Aktenzeichen: 0039370) entgegen.

red