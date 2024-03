Eichsfeld. Ein Dorfwettbewerb, Förderung grüner Schulhöfe, ein Wettbewerb für Nachwuchsmusiker und vieles mehr. Die Nachrichten aus dem Landkreis Eichsfeld kurz und knapp finden Sie hier.

Baggern für Wanderer im Grünen Band

Im Grünen Band zwischen Fuhrbach (Landkreis Göttingen) und Jützenbach (Landkreis Eichsfeld) wurde auf einem circa 350 Meter langen Teilstück der Kolonnenweg wieder begehbar gemacht. Durch umgestürzte Bäume und Büsche, die direkt auf den Kolonnenwegplatten wachsen, war der Weg für Wandernde nicht mehr zugänglich, teilt die Stiftung Naturschutz Thüringen mit. Im Tal des Soolbaches habe die zentimeterdicke Bodenauflage zusätzlich die Orientierung erschwert. Das Totholz sowie die Büsche und kleinen Bäume wurden entfernt. Die über Jahre auf dem Kolonnenweg abgelagerte Erde ist mit einem Bagger abgetragen und zur Modellierung von Amphibientümpeln am Soolbach verwendet worden. „Die Stiftung Naturschutz Thüringen setzt hier eine Empfehlung des Pflege-, Entwicklungs- und Informationsplans um. Somit können Wandernde das Grüne Band zukünftig wieder entlang des Kolonnenweges erleben“, so Michael Giel, Teamleitung im Bereich Nationales Naturmonument „Grünes Band Thüringen“. Im Nationalen Naturmonument gilt übrigens für alle Nutzer ein Wegegebot.

Umgestaltung zu grünen Schulhöfen wird gefördert

Schulen in Thüringen können sich noch bis zum 31. März für das Projekt „Zehn Grüne Schulhöfe für Thüringen“ bewerben. Das Projekt der Deutschen Umwelthilfe (DUH) und dem Umweltministerium unterstützt Schulen zum vierten Mal finanziell und mit Fachwissen bei der Umgestaltung und Planung klimafreundlicher und kindgerechter Schulhöfe, teilt das Thüringer Ministerium für Umwelt, Energie und Naturschutz mit. In der Vergangenheit habe man bereits knapp 30 Schulhöfe in Thüringen von sanierungsbedürftigen Asphaltwüsten in naturnahe Aufenthaltsorte umgestalten können. Die Schulen können sich auf eine Projektförderung in Höhe von je 20.000 Euro bewerben. Alle Informationen zur Bewerbung im Internet unter www.duh.de/schulhoefe/thueringen/.

Erlebnistage zu Pfingsten auf Burg Bodenstein

Die Burg Bodenstein öffnet am Pfingstwochenende sein Tor weit, für alle kleinen und großen Ritter und Burgfrauen, die für ein paar Tage im alten Gemäuer hausen möchten. Ritterliche Basteleien und Spiele, Schatzsuche und Burgerkundung stehen auf dem Programm. Ritterlich rücksichtsvoll geht es dabei zu, damit auch die, die durch eine Hörbehinderung beeinträchtigt sind, voll dabei sein können, erklärt Pfarrerin Anne-Kristin Flemming, Leiterin der evangelischen Bildungsstätte. Für das Programm werde es Unterstützung durch eine Gebärdendolmetscherin geben. Die Feier des christlichen Pfingstfestes als „Geburtstag der Gemeinschaft der Christen“ wird es an diesem Wochenende als einen weiteren Schwerpunkt geben. Am Freitag, 17. Mai, um 18 Uhr starten die Teilnehmer in das Erlebniswochenende. Für drei Übernachtungen mit Vollpension und dem Programm werden Kosten je nach Alter der Teilnehmer fällig. Das Familienbildungsangebot wird für Familien aus Thüringen gefördert. Die einkommensunabhängigen Zuschüsse betragen: 120 Euro für Erwachsene, 105 Euro für Kinder mit Behinderung und 75 Euro für Kinder. Genaue Informationen dazu erhalten Sie bei der Buchungsanfrage von Anja Ostmann unter Telefon: 036074/97102 oder per E-Mail an ostmann@burg-bodenstein.de.

Musiker aus dem Eichsfeld können sich für Grammy bewerben

Der Thüringen Grammy 2024, für den sich Nachwuchsmusiker noch bis zum 30. März bewerben können, gipfelt dieses Jahr zum Erfurter Krämerbrückenfest, dem größten Volksfest für Kultur und Unterhaltung in Thüringen. Den Gewinner erwartet ein Auftritt am 15. Juni auf der Hauptbühne des Krämerbrückenfests. „Bei diesem Auftritt kann er nicht nur sein musikalisches Talent vor einem großen Publikum beweisen, sondern ein Vertreter der Sparkassen-Finanzgruppe Hessen-Thüringen überreicht auch die Goldene Schallplatte und den Gutschein für Musikequipment in Höhe von 2000 Euro“, sagt Janett Jakubowski vom Veranstaler SAYS-marketing GmbH & Co. KG. Die absolute Neuheit in diesem Jahr sei, dass bei TOP40 alle eingereichten Songs der Teilnehmer zum Voting im Radio laufen. Für eine Teilnahme am Thüringen Grammy ist Voraussetzung, dass sich Erst- oder Zweitwohnsitz in Thüringen befindet und noch kein Plattenvertrag vorliegt. Bewerben können sich alle Musiker jeglichen Genres – egal ob Band, Singer Songwriter oder DJ. Neben dem ausgefüllten Bewerbungsformular sendet jeder Künstler einen selbst getexteten und selbst komponierten Song sowie ein Musikvideo mit einer Länge von 30 Sekunden ein. Die Bewerbung erfolgt ganz einfach über die Website www.thueringen-grammy.de. Nach der Bewerbungsfrist bewertet eine dreiköpfige Fachjury jeden Teilnehmer mit Punkten. Wenn dies erfolgt ist, sind die Fans gefragt. Jeder kann vom 4. bis zum 30. April online über die Radio-TOP40-App für seinen Favoriten voten. Nach dem Voting erfolgt anhand der Jury- und Fanbewertungen direkt die Ermittlung des diesjährigen Gewinners.

Wettbewerb auch für die Eichsfelder Dörfer

Die 28. Wettbewerbsrunde des Dorfwettbewerbs „Unser Dorf hat Zukunft“ ist gestartet. Für den Wettbewerb können sich Dörfer und Dorfgemeinschaften mit bis zu 3000 Einwohnern auch aus dem Landkreis Eichsfeld bis zum 31. März anmelden. Im Zentrum stehe das bürgerschaftliche Engagement bei der Umsetzung kreativer Ideen zur ganzheitlichen Entwicklung des Dorfes, heißt es aus dem Thüringer Ministerium für Infrastruktur und Landwirtschaft. Dabei komme es bei der Bewertung nicht nur auf die erreichten Erfolge an. Beurteilt werden, so das Ministerium, auch bereits eingeleitete Schritte für eine weitere Dorfentwicklung. Es können Vereine, Initiativen oder Gemeindevertretungen ihre Dörfer für den Wettbewerb anmelden. Der Regionalwettbewerb 2024 stellt die erste von drei Stufen im Wettbewerb „Unser Dorf hat Zukunft“ dar. Die Gewinnerdörfer qualifizieren sich zur Teilnahme am Landeswettbewerb 2025 und anschließend wiederum für den Bundeswettbewerb 2026. Beim Wettbewerb werden verschiedene Bewertungsbereiche wie die Entwicklungskonzepte, soziale und kulturelle Aktivitäten, Baugestaltung sowie Natur und Umwelt betrachtet, heißt es weiter. Darüber hinaus zähle der Gesamteindruck sowie das Engagement der Dorfgemeinschaft bei der Gestaltung eines individuellen Dorf- und Landschaftscharakters. Weitere Informationen im Internet unter www.infrastruktur-landwirtschaft.thueringen.de.

Ostereiersuche im Worbiser Bärenpark

Seit vielen Jahren gehört die Ostereiersuche im Bärenpark Worbis zum festen Bestandteil im Programmkalender des Tierschutzprojektes. So beginnt auch am 31. März um 10:00 Uhr ein Feiertag für die ganze Familie. Neben der recht beliebten Jagd nach bunten Ostereiern hat das Team um Leiterin Sabrina Schröder ein abwechslungsreiches Programm zusammengestellt. Geboten wird Kinderschminken, Osterquiz inklusive einer Verlosung, Glücksrad, Spielstraße sowie ein Ostermaskottchen, und das alles rund um Bär, Wolf und Luchs.

red