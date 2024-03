Eichsfeld. Frauenfrühstück in Leinefelde, Fördervereinstreffen in Heiligenstadt und Schilddrüsen-Screening in Reifenstein.

Kartenvorverkauf für Frauenfrühstück

Zum traditionellen Frauenfrühstück wird auch in diesem Jahr wieder nach Leinefelde eingeladen, und zwar am Samstag, 13. April, um 9 Uhr. Die Veranstaltung findet wieder im Saal des Eichsfelder Hofes statt. Als Referentin konnte Sabine von Krosigk gewonnen werden, sie spricht zum Thema: „Das hat mich tief getroffen! oder So schnell kränkt mich keiner mehr!“. Neben dem Vortrag dürfen sich die Gäste in gewohnter Weise auf ein leckeres Frühstück freuen.

Karten zum Preis von zehn Euro pro Person für die Veranstaltung gibt es laut den Organisatoren nur im Vorverkauf. Dieser findet in der Gaststätte Eichsfelder Hof am Mittwoch, 20. März, ab 17 Uhr statt.

Musikalische Abendandacht und Konzert

Der evangelische Kirchengemeindeverband Rüdigershagen lädt am Freitag, 12. April, zu einem Lobpreiskonzert, einem musikalischen Abend der besonderen Art zum Zuhören und Mitsingen, ein. Erwartet werden dann Lothar und Margarete Kosse in der Lindenhalle in Niederorschel. Laut den Organisatoren gehört Lothar Kosse zu den bekanntesten christlichen Singer-Songwritern Deutschlands. Die musikalische Abendandacht beginnt um 17.30 Uhr und endet gegen 18.30 Uhr. In der anschließenden Pause ist Zeit für Gespräche. Für Speis und Trank ist gesorgt. Ab 20 Uhr gibt es dann ein Konzert mit Lothar und Margarete Kosse.

Der Eintritt ist frei, um eine Spende zur Deckung der Kosten wird gebeten. Angeboten werden Sitz- und Stehplätze.

Fischerprüfung findet im Mai statt

Die untere Fischereibehörde des Landkreises Eichsfeld informiert darüber, dass die nächste Prüfung zum Erlangen des ersten Fischereischeines für Freitag, 24. Mai, vorgesehen ist. Interessenten, die an dieser Prüfung teilnehmen möchten, werden gebeten, sich bei der Behörde in Heiligenstadt, Friedensplatz 8, beziehungsweise unter der Telefonnummer: 03606/6503210 anzumelden.

Acrylmalerei für Anfänger und Fortgeschrittene

Ein Kurs zur Acrylmalerei startet am Donnerstag, 21. März, um 18.30 Uhr an der Kreisvolkshochschule in Leinefelde. Vorgesehen sind insgesamt zehn Abendveranstaltungen.

Mit Acrylfarben können spontane und effektvolle Bilder gemalt werden, wobei der materielle Aufwand überschaubar bleibt. Daher richtet sich der Kurs an Interessenten mit und ohne Vorerfahrungen, die zwanglos und kreativ malen wollen. Inhaltlich geht es von den Maltechniken über die benötigten Materialien bis hin zu Tipps, Tricks und Bildvorlagen zum Nachmalen.

Anmeldungen und weitere Informationen gibt es auf der Website der Kreisvolkshochschule oder unter Telefon: 03606/ 6504445.

Förderverein lädt zu Treffen und Vortrag ein

Die Mitglieder des Fördervereins Caritashospiz Mutter Teresa treffen sich am Mittwoch, 13. März, im Marcel-Callo-Haus in Heiligenstadt, Lindenallee 21, um 17.30 Uhr. Eingeladen zu der Runde sind zudem alle, die Interesse an einer Mitgliedschaft im Förderverein haben. Im Anschluss gibt es einen öffentlichen Vortrag. Um 19.30 Uhr spricht Ärztlicher Direktor des Eichsfeld-Klinikums Uwe Schotte zum Thema „Begleitung am Ende des Lebens – Die Hospiz- und Palliativmedizin heute“. Zu der Veranstaltung laden Marcellus Klaus, Vorsitzender des Fördervereins, und der Caritasverband für das Bistum Erfurt als Träger des neuen Hospizes alle Interessierten ein.

Der Förderverein unterstützt die stationäre Hospizarbeit im Caritashospiz Mutter Teresa finanziell und ideell. Die Mitglieder setzen sich auch dafür ein, den Menschen in der Region den Hospizgedanken nahezubringen. Er möchte für die Arbeit im Hospiz sensibilisieren und sich starkmachen für ein Leben, das den Tod nicht ausgrenzt.

Bei der diesjährigen Palmsonntagsprozession am 24. März in Heiligenstadt wird die Kollekte für den Förderverein gehalten.

Leinefelde-Worbis will Zeichen für Klima- und Umweltschutz setzen

Auch in diesem Jahr will sich die Stadtverwaltung von Leinefelde-Worbis an der Earth Hour beteiligen. Hierbei handelt es sich um eine globale Aktion, bei der Menschen auf der ganzen Welt für eine Stunde das Licht ausschalten, um ein Zeichen für mehr Klima- und Umweltschutz zu setzen.

Laut dem Sprecher der Stadt, René Weißbach, werden am Samstag, 23. März, in der Zeit von 20.30 bis 21.30 Uhr alle Verwaltungsgebäude in Dunkelheit gehüllt.

Doch nicht nur an diesem Tag soll auf das Energiesparen gesetzt werden, so Weißbach. Auf mehreren städtischen Gebäuden, wie dem Verwaltungssitz „Kaufeck“ in Worbis, dem Dorfgemeinschaftshaus in Breitenbach oder dem Leinebad in Leinefelde, seien bereits Photovoltaikanlagen installiert worden. Weitere Flächen würden derzeit geprüft, berichtet er weiter. Zudem würden die Straßenbeleuchtung in allen elf Ortsteilen sukzessive auf LED-Technik umgestellt. Aktuell sei das in der Worbiser Ohmbergstraße geschehen.

Schilddrüsen-Screening im Haus Reifenstein

„Eine unverbindliche Untersuchung der Schilddrüse tut nicht weh, kostet nichts und gibt Sicherheit, nicht zuletzt, weil dabei Verdachtsdiagnosen ausgeschlossen werden können“, sagt Lutz Pickart, Chefarzt der Klinik für Allgemein-, Viszeral- und Gefäßchirurgie, Proktologie des Eichsfeld-Klinikums.

Jeder dritte erwachsene Deutsche leide an krankhaften Veränderungen der Schilddrüse. Manch einer sei betroffen, ohne es zu wissen. Rechtzeitig diagnostiziert könne eine Schilddrüsen-Erkrankung meist mit Medikamenten behandelt werden. Neben dem klassischen Tast- und Laborbefund habe sich die Untersuchung mittels Ultraschall (Screening) bewährt.

Das Eichsfeld-Klinikum bietet daher am Samstag, 23. März, von 10 bis 13 Uhr für alle Interessierten im Haus Reifenstein ein kostenfreies Schilddrüsen-Screening mittels Ultraschalluntersuchung durch Spezialisten an.

Eine telefonische Anmeldung unter 036076/993291 ist dringend erforderlich von Montag bis Donnerstag, 7 bis 16 Uhr.