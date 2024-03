Eichsfeld. In Kürze starten die Bauarbeiten in einer Eichsfelder Stadt. Sie dauern mehrere Monate.

Voll gesperrt wird ab Montag, 18. März, in Dingelstädt die Landesstraße 2041 zwischen dem Anger und der Birkunger Straße 4. Grund ist der Neubau der Siechengrabenbrücke. Die Zufahrt zur Kerfstraße aus nördlicher Richtung bleibt, so das Landesamt für Bau und Verkehr. Während der Vollsperrung gelte in der kompletten Kerfstraße ein absolutes Halteverbot. Die Umleitung aus Richtung Silberhausen erfolge über die Birkunger Straße, den Bahnhof und die Bahnhofstraße. Aus südlicher Fahrtrichtung wird der Verkehr über die Lindenstraße, Bahnhofstraße, Bahnhof und die Birkunger Straße geleitet. Die Arbeiten dauern bis Ende August.

red