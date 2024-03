Eichsfeld. Verkehrshinweis: Der Heidkopftunnel auf der A38 wird gesperrt. Für eine Umleitungsstrecke stehen die errichteten provisorischen Rampen nicht zur Verfügung.

In den Nächten von Dienstag, 19. März, auf Mittwoch, 20. März, sowie von Mittwoch, 20. März, auf Donnerstag, 21. März, wird jeweils in den Abend- und Nachtstunden die technische Ausstattung des Heidkopftunnels im Zuge der A38 gewartet, heißt es in einer Mitteilung der Autobahn GmbH am Montag.

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch ist in der Zeit von 19 bis 5 Uhr zwischen den Anschlussstellen (AS) Arenshausen und Friedland die Nordröhre in Fahrtrichtung Göttingen voll gesperrt. Die Umleitungsstrecke führt von der AS Arenshausen über die B80 bis zur L1001 bei Kirchgandern und die L566 zu den provisorischen Rampen bei Reckershausen zurück auf die A38.

In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag ist in der Zeit von 19 bis 5 Uhr zwischen der AS Friedland und der AS Arenshausen die Südröhre in Fahrtrichtung Halle voll gesperrt, heißt es weiter. Die Umleitungsstrecke U85 führt von der AS Friedland über die B27, die B80 und an der AS Arenshausen wieder auf die A38 in Richtung Halle/Leipzig.

Die provisorischen Rampen in Fahrtrichtung Halle können nicht genutzt werden, weil parallel zu der Tunnelwartung Brückenprüfungen stattfinden, so die Autobahn GmbH

red