Leinefelde. Eine Produktionshalle sowie Büroräume und Wohnungen sind am Donnerstag beim Brand eines Firmengebäudes betroffen. Mehrere Bewohner müssen in Notunterkünften untergebracht werden.

Nach dem Brand eines Firmengebäudes in Leinfelde ermittelt die Kriminalpolizei. Das Feuer, von dem nach ersten Erkenntnissen eine Produktionshalle sowie Büroräume und Wohnungen betroffen sind, war am Donnerstag gegen 15 Uhr in dem Gebäude in der Kunertstraße ausgebrochen.

Mehrere Bewohner, deren Wohnungen von dem Brand betroffen sind, müssen in Notunterkünften untergebracht werden. Verletzt wurde niemand. Die Löscharbeiten dauerten am späten Nachmittag noch an.

Die Höhe des entstandenen Sachschadens beläuft sich nach derzeitigen Schätzungen auf mehrere Hunderttausend Euro. Warum es zum Ausbruch des Brandes kam, ist noch unklar. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen zur Klärung der Brandursache aufgenommen.

Weitere Polizeimeldungen aus Thüringen

Der kostenlose Blaulicht-Newsletter: Täglich die wichtigsten Meldungen automatisch ins Postfach bekommen. Jetzt anmelden.

red