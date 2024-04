Gernrode. Die Gernröder Grundschule zieht in die nächste Runde bei der „Eurokik-Challenge Der Kulturkick“ ein. Lehrerin Madeleine Berend schreibt, wie die Eichsfelder die Schüler unterstützen können, damit sie ein Überraschungspaket gewinnen.

Madeleine Berend, Lehrerin an der Grundschule Gernrode, über die erfolgreiche Teilnahme an einem Wettbewerb im Rahmen der Fußball-Europameisterschaft 2024 in Deutschland:

Im Februar nahm die Grundschule Gernrode an der „Eurokik-Challenge Der Kulturkick“ für das Klassenzimmer zur Fußball-Europameisterschaft 2024 teil. Nachdem die Jury alle Einsendungen der 150 Schulen aus ganz Deutschland zu 24 verschiedenen europäischen Ländern sichtete und bewertete, stand das Ergebnis fest. Der Beitrag der Grundschule Gernrode zu Rumänien wurde als der beste Beitrag zu diesem Land gewertet.

Nun heißt es also für zwölf Kinder und zwei Pädagogen der Grundschule Gernrode, dass sie nach Bochum zum „Eurokik-Festival“ fahren dürfen. Das Festival findet am 25. Mai im Vonovia-Ruhrstadion in Bochum statt. Die Grundschulmannschaft tritt dort stellvertretend für das Land Rumänien in einem Fußballturnier an. Die Kinder können somit um den begehrten Pokal spielen. Sie bekommen außerdem die Möglichkeit an den Kulturstationen des Festivals, ihr zugeteiltes Land zu präsentieren.

Ebenso haben die jungen Gernröder die Chance auf ein EM-Überraschungspaket mit Trikots von der Mannschaft ihres Lieblingslandes. Dazu benötigen sie aber noch die Hilfe der Eichsfelder. In einem Online-Voting muss ihr Beitrag die meisten Stimmen erzielen, um dieses EM-Paket zu erhalten. Für die Grundschule Gernrode kann bis zum 5. Mai unter www.eurokik.de/online-voting.html (Rumänien-Grundschule Gernrode) abgestimmt werden.