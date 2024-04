Eichsfeld. Im Landkreis Eichsfeld wird zu einer Fortbildung mit dem Thema Kinderschutz eingeladen. Zudem wird zu vielen anderen Veranstaltungen eingeladen.

Weiterbildung zum Thema Kinderschutz

Die Landesjugend des Landesverbands Thüringer Karnevalsvereine (LTK) setzt sich mit einer besonderen Initiative für den Kinderschutz ein: Eine Weiterbildungsveranstaltung im Bereich Kinderschutz, die am 16. April in Heiligenstadt stattfindet, wird nun für ein breiteres Publikum zugänglich gemacht, heißt es in einer Mitteilung des Landesverbandes.

Diese Veranstaltung, realisiert in Kooperation mit dem Jugendamt des Landkreises Eichsfeld, öffne ihre Türen nicht nur für Mitglieder der LTK-Vereine, sondern auch für Sportvereine, Kirmesvereine, kirchliche Organisationen und andere engagierte Gruppen im Bereich der Jugendarbeit. Das Ziel sei die Schaffung eines fundierten Netzwerks für Jugendarbeit und -schutz im Eichsfeld. Von 17 bis 19 Uhr wird in die Göttinger Straße 5 in Heiligenstadt für einen Erfahrungsaustausch und zur Weiterbildung eingeladen.

Angesprochen sind alle, die sich in der Verantwortung sehen, das Wohl von Kindern und Jugendlichen zu schützen und zu fördern, heißt es in der Mitteilung. Durch die Einbindung verschiedener Vereine und Organisationen solle ein umfassender Austausch gefördert und ein starkes Netzwerk im Jugendschutz etabliert werden. Die Fortbildung behandelt Themen wie die Erkennung von Kindeswohl-Gefährdung, unterschiedliche Gefährdungsformen und zentrale Ansprechpartner im Landkreis. Zudem werden weitere Fragen zum Thema Kinderschutz besprochen. Die Plätze sind begrenzt, daher wird eine Anmeldung empfohlen. Weitere Informationen und Anmeldung per E-Mail an alexander.ebert@ltk-jugend.de oder unter Telefon: 0152/32031928.

Wettbewerb zur Fußball-Europameisterschaft

Die Bundeszentrale für politische Bildung richtet anlässlich der Fußball-Europameisterschaft in diesem Jahr in Deutschland den öffentlichen Wettbewerb „Sport ist wertvoll!“ aus. Der Wettbewerb soll an 20 Orten im ländlichen Raum auf die gesellschaftliche Kraft des Sports aufmerksam machen und Akteure sichtbar machen, die durch Sport die Teilhabe von Menschen an der Gesellschaft fördern, teilt die Bundeszentrale mit. Teilnahmeberechtigt sind rechtsfähige Organisation im ländlichen Raum, die bereits Sportangebote umsetzen oder mit Akteuren zusammenarbeiten, welche dies tun. Für die Durchführung einer Veranstaltung, die gesellschaftspolitische Themen mit Sport kombiniert, stehe ein Budget von bis zu 3500 Euro zur Verfügung. Je nach Bedarf liefere die Bundeszentrale für politische Bildung, fachliche und inhaltliche Impulse, Qualifizierungen und Abstimmungen im Vorfeld. Alle Informationen und das Bewerbungsformular unter www.bpb.de/sport.

Postkolonialer Stadtrundgang durch Göttingen

Wie erinnern wir an die koloniale Vergangenheit? Um diese und weitere Fragen geht es bei einem postkolonialen Stadtrundgang durch Göttingen am Sonntag, 14. April, ab 11.30 Uhr. Er ist Teil des Begleitprogramms zur aktuellen Ausstellung im Städtischen Museum „Zwischen Göttingen und ‚Tsingtau‘. Ein koloniales Erbe in Göttingen“. Angeboten wird der Rundgang von Mitgliedern der Gruppe Göttingen Postkolonial, teilt die Stadt Göttingen mit. Der Rundgang startet am Städtischen Museum Göttingen, Ritterplan 7/8, und dauert etwa zwei Stunden. Die Teilnahme ist kostenlos. Es wird um eine Anmeldung per Mail an museum@goettingen.de oder unter Telefon: 0551/4002843 gebeten.

Seele baumeln lassen im Farbenrausch

Das Bildungshaus Marcel Callo in Heiligenstadt lädt vom 26. bis 28. April zu einem Familienwochenende ein. Dieses steht unter der Überschrift „Die Seele baumeln lassen im Farbenrausch“. Während der Veranstaltung werden Rückzugsräume und Kraftquellen für den Alltag gesucht. Und bei allen Aktivitäten gehe es richtig bunt zu. Das Familienwochenende findet in Kooperation mit dem Familienbund der Katholiken im Bistum Erfurt statt. Weitere Informationen und Anmeldung unter Telefon: 03606/667409 oder per E-Mail an kurse@mch-heiligenstadt.de

red, red, red