Eichsfeld. Eine Übersicht für das Eichsfeld ist geplant. Bitte an die Gemeinden und Vereine um Mithilfe.

Was bei den Osterfeuern wieder einmal hervorragend geklappt hat, soll auch bei den Maifeuern funktionieren. Nachdem unsere Zeitung um die Meldung der Osterfeuer gebeten hatte, trudelten die E-Mails regelrecht säckeweise ein. Jetzt stehen die Walpurgisnacht und der Maifeiertag vor der Tür. In einigen Orten im Eichsfeld lodern auch dann die Traditionsfeuer, wird Maisprung gefeiert oder in den Wonnemonat getanzt.

Wir planen in der Woche vor dem 1. Mai wieder eine große Übersicht über die Maifeuer im Landkreis, dazu auch, wo sich Hexen und anderes „Gelichter“ herumtreiben, wo in den Mai getanzt wird und wer einen Maibaum aufstellt, damit sich Gäste besser entscheiden können und es in den Orten tolle Feste werden.

Darum bitten wir die Gemeinden und auch die Vereine, die die Feuer, Tanzabende oder Walpurgisnächte organisieren, uns kurz in einer E-Mail ihre Termine mitzuteilen. Wir brauchen natürlich den Tag, die Uhrzeiten, den genauen Ort und wer es organisiert. Mehr muss es nicht sein, das reicht schon.

Schicken Sie uns am besten bis zum Sonntag, 21. April, eine kurze Nachricht, damit wir am Montag mit der Vorbereitung der Übersicht loslegen können, an die E-Mail-Adresse: eichsfeld@funkemedien.de. Vielen Dank!