Jugendliche putzen in Heiligenstadt Stolpersteine

Stolpersteine in Heiligenstadt werden am Sonntag, 21. April, von 12 Jugendlichen geputzt. Die quadratischen im Boden eingelassenen Messingtafeln sollen an die Opfer des Nationalsozialismus erinnern, die in der Kurstadt lebten und wirkten. „Die evangelische Junge Gemeinde im Eichsfeld macht bei der 72-Aktion der katholischen Kirche mit und hat auch Freunde motivieren können“, erzählt Gemeindepädagogin Alexandra Kunze.

Das Anliegen der Jugendlichen sei es, etwas zu tun, dass man als Zeichen der Erinnerungskultur erkennt und sich gegen antisemitische und rechtsextreme Ansichten positioniere. „Dafür haben sie extra ein T-Shirt entworfen“, freut sich Alexandra Kunze. Am Sonntagvormittag trifft man die Aktiven dann in Kleingruppen in Heiligenstadt. Mit ihren einheitlichen Shirts werden sie gut zu erkennen sein.

In der Mittagspause gibt es, für alle ein gemeinsames Pizza-Essen, teilt Regina Englert, Pressesprecher des evangelischen Kirchenkreises, mit. Dabei sein wird dann auch Hans Ulrich Fiebelkorn, der Vorsitzende des Gemeindekirchenrates. Er erzählt die Geschichten der Menschen, für die diese Steine gesetzt wurden. Stolpersteine, die ab Sonntag in Heiligenstadt frisch geputzt sind und damit wieder ein bisschen auffälliger an die Opfer und die Zeit des Nationalsozialismus erinnern.

Fantasiereise mit Klangschalen

Harmonische Klänge erleichtern den Einstieg in die Entspannung und öffnen einen Raum für Vertrauen und Sicherheit. Innere Bilder werden erlebbar und wirken stärkend auf allen Ebenen. Ganzheitliches Wohlbefinden kann sich einstellen; eine Auszeit für Körper, Geist und Seele. Aus diesem Grund lädt das Familienzentrum Kerbscher Berg in Dingelstädt an vier Dienstagen jeweils von 19 bis 20 Uhr zu dem Kurs „Klingende Fantasiereise mit Klangschalen“ ein. Los geht es am Dienstag, 23. April. Beim ersten Treffen erhalten die Teilnehmer Informationen, was sie während der Kursreihe erwartet. Danach haben Sie die Möglichkeit, sich zu den vier zusammenhängenden Treffen anzumelden, heißt es in der Einladung zum Kurs. Weitere Informationen unter Telefon: 036075/690072.

Einschränkungen bei der Erreichbarkeit des Internetauftritts

Aufgrund eines anstehenden Serverwechsels kann es ab Montag, 6. Mai, zu Verzögerungen bei der Erreichbarkeit der Homepage der Stadt Leinefelde-Worbis kommen. Die Website zieht in dieser Zeit auf eine neue Plattform um, kann es sein, dass Inhalte nicht wie gewohnt angezeigt werden und stattdessen eine Fehlermeldung erscheint, erklärt René Weißbach, Pressesprecher der Stadt. Die Stadtverwaltung bittet alle Nutzer um Verständnis. Und der Internetauftritt der Einheitsstadt wurde in den vergangenen Wochen komplett überarbeitet, erscheint dann mit vielen Neuigkeiten und einem frischen zeitgemäßen Auftritt. Unter anderem wird es jeweils eine Seite zu jedem Ortsteil mit vielen aktuellen und historischen Inhalten geben.

Wanderung zu bedrohten Amphibien

Amphibien sind besonders schützenswerte Tiere. Ihre Anzahl nimmt stetig ab. Warum ist das so? Wo leben Amphibien eigentlich das ganze Jahr über? Wie pflanzen sie sich fort? Und was können wir Menschen tun, um die gefährdeten Tiere zu schützen? Antworten auf diese Fragen erhalten Interessierte während einer Wanderung zum Reifensteiner Stausee. Zu dieser lädt der Naturschutzbund Obereichsfeld am Dienstag, 23. April, von 17 bis 19 Uhr ein. Treffpunkt ist am Naturschutzzentrum in Reifenstein.

Die zwei Natur- und Umweltpädagoginnen Katharina Molnar und Katrin Lehmann führen die Teilnehmer zu den Lebensräumen der Tiere und erklären, welche derzeitigen Bedingungen die Lebensräume im Eichsfeld verändern und somit das Leben der Amphibien bedrohen. „Wir würden uns freuen, wenn die erwachsenen Exkursions-Teilnehmer ihre Kinder oder Enkelkinder mitbringen. Denn unser besonderes Anliegen ist es, junge Menschen für das nachhaltige Leben und den Natur- und Umweltschutz zu sensibilisieren“, sagt Katrin Lehmann. Eine Anmeldung für die Wanderung ist erforderlich, da diese nur bei einer Mindestteilnehmerzahl von fünf Erwachsenen zustande kommt. Anmeldungen sind bis Sonntag, 21. April, per E-Mail an k.lehmannm@eichsfeld.nabu-thueringen.de oder Telefon: 0157/82900165 möglich.

Yoga-Fachfortbildung im Kloster Gerode

Eine Fachfortbildung „BenefitYoga im pädagogischen Alltag“ für Grundschullehrer und Erzieherinnen, die Kinder im Alter von 4 bis 12 Jahren betreuen, findet vom 26. bis 28. April am Europäischen College für Yoga und Therapie im Kloster Gerode statt. Die Fortbildung vermittelt pädagogische Impulse und Kompetenzen, die dem Umgang mit Kindern in Kindergarten, Hort und Schule neue Inspirationen geben und das Verständnis für individuelle Entwicklungsprozesse erweitern, teilt Erika Schaller vom Kloster Gerode mit. Die Einbeziehung aller Sinne und Momente der Stille vertiefe und erleichter das Lernen für Kinder und erhöhe ihre Entspannung sowie ihre Konzentrationsfähigkeit. Anmeldung und weitere Informationen unter Telefon: 036072/8200 oder im Internet unter www.wegdermitte.de/terminkalender.

