Göttingen. In der Universitätsstadt hat die Polizei die Ermittlungen aufgenommen. Gesucht werden der oder die Täter, die 45 Autos zerkratzt haben.

Im Göttinger Ostviertel sind in der Nacht zu Samstag mindestens 45 geparkte Fahrzeuge von Unbekannten mutwillig beschädigt worden, heißt es im Bericht der Göttinger Polizei am Samstag. Die Autos waren an der Albert-Einstein Straße, der Brüder-Grimm-Allee, dem Richard-Zsigmondy-Weg, dem Ernst-Curtius-Weg, der Gervinusstraße, dem Schlözerweg, dem Otfried-Müller-Weg, dem Rohnsweg, dem Benfeyweg, dem Tieckweg, der Thomas-Mann-Straße und der Wilhelm-Weber Straße abgestellt.

Mehrere betroffene Fahrzeugbesitzer hatten sich am frühen Samstagmorgen bei der Polizei gemeldet. Weitere rund 30 Strafanzeigen gingen dann im Laufe des Vormittags über die Online-Wache ein.

Ersten Erkenntnissen zufolge wurde bei allen Wagen unter anderem die gesamte Fahrer- oder Beifahrerseite mittels eines unbekannten spitzen Gegenstandes teilweise bis auf die Grundierung zerkratzt. Der verursachte Gesamtschaden lasse sich noch nicht beziffern. Erste Schätzungen der Polizei gehen von rund 140.000 Euro aus.

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen. Es wird im Moment nicht ausgeschlossen, dass es weitere Geschädigte gibt und damit die Zahl der Taten noch steigen könnte, heißt es am Samstag weiter. Hinweise auf eine politische Motivation liegen laut Polizei bislang nicht vor.

Anwohner oder sonstige Personen, die sachdienliche Hinweise auf den oder die Täter geben können, werden gebeten, sich unter Telefon 0551/4912115 bei der Göttinger Polizei zu melden.

red