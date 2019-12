Auf dem Schulenberg bei Bockelnhagen gibt es eine Liqueurtanne

Die Jacke des Weihnachtsmannes hängt an der Wand. „Unsere Kindergartenkinder wissen, dass er auf dem Schulenberg in Bockelnhagen wohnt“, sagt Erwin Pomrehn mit einem Augenzwinkern. Wie in jedem Jahr werden die Kleinen den fröhlichen Senior auch diesmal in seiner Weihnachtsbaumplantage besuchen. Langweilig ist es bei dem 69-Jährigen nie, denn stets hat er eine Überraschung für seine Gäste parat – für die kleinen und auch die großen. Im vergangenen Jahr waren es Schneemänner aus Holz, die zusammen angefertigt wurden.

In diesem Advent geht es um Glöckchen. Die hat Erwin Pomrehn gesammelt. Sie gehören zu seinem Haushalt und passen ganz wunderbar in die jetzige Zeit. Da gibt es zum Beispiel eine Glocke, die er einst aus Moskau mitgebracht hat. „Sie hat einen ganz langen Klang“, sagt der Bockelnhagener und gibt eine Kostprobe. Ein anderes Glöckchen ist aus Bronze gegossen und stammt von einem Herrn, der die Kirchturmuhr repariert hat. Wieder ein anderes ist aus Kanada. Und als Erwin Pomrehn ein weiteres zum Klingen bringt, werden sofort Erinnerungen wach: Das ist aus Aschenbrödel. Der Klang der Schellen, die eigentlich von den Pferden getragen werden, schallt über den Schulenberg. Besonders mag der Senior aber die aus Keramik, die eine befreundete Töpferin gefertigt hat und die wie kleine Zipfelmützen aussehen. Die in Form eines Erdbeermännchens trifft dagegen nicht ganz so seinen Geschmack. Zu jedem der über 30 Glöckchen kann Erwin Pomrehn eine Geschichte erzählen, und da hören nicht nur die Kinder gern zu.

Während der Weihnachtsbaumplantagen-Besitzer noch über die Aufschrift „Predjamskigrad“ auf einer Glocke nachdenkt, genießt der Besucher schon die herrliche Aussicht auf Bockelnhagen von Pomrehns kleinem „Skywalk“ aus. Denn wie der Name Schulenberg schon sagt, befindet man sich auf einer Anhöhe. Vor zehn Jahren hat sich der Bockelnhagener den Weihnachtsbäumen zugewandt. „Und gleich das Gewerbe angemeldet“, sagt er mit einem verschmitzten Blick. Erst ein Jahr sei es allerdings her, meint er, dass er kostendeckend arbeite. „Das ist alles hier Natur und macht ganz schön Arbeit. Da steckt jedes Jahr viel Pflege drin“, erklärt Pomrehn und weist zu den 2500 Bäumen und Bäumchen. Da stehen Nordmanntannen, duftende Balsamtannen, Nobilis-, Colorado-, Fraser-, Silber- und Blautannen, aber auch Kiefern und Fichten. „Wenn die Kinder kommen, fassen sie sie gern an. Die Kleinen haben ein gutes Gespür für die Natur“, sagt er.

300 Bäume hat der Südharzer in diesem Jahr nachpflanzen müssen. Der Sommer davor war sehr trocken, 400 Bäumchen sind eingegangen, obwohl der 69-Jährige ordentlich Wasser schleppte. Nun hat er noch einmal investiert – in Wasserfässer und eine Pumpe. Auch wenn es nicht einfach ist: Die Arbeit macht ihm Spaß. Und für den Grünschnitt hat er auch gleich eine Verwendung: Der wird zur Hecke. Meisen, Kleiber, Grün- und Buntspecht sind schließlich auf seinem Berg zu Hause. „Ich baue auch kleine Sitzhilfen aus Schilfrohr an die jungen Triebe, denn Vögel schaukeln gern, und immer mal wieder bricht sonst eine Spitze heraus“, erzählt er.

Viel von dem, was die Plantage hergibt, verarbeitet er, macht das Holz zu Tabletts und einer großen Etagere, auf der Gläser abgestellt werden können. Aus den frischen Maitrieben der Balsamtanne zaubert er einen Schnaps. Auch Bratapfel- und Tannenlikör hat Erwin Pomrehn angesetzt und eine „Liqueurtanne“ als praktischen Halter gebaut. Die hat in diesem Advent Premiere.

Am dritten Adventswochenende lädt der Bockelnhagener zum Besuch auf den Schulenberg ein. Am Sonntag ab 14 Uhr gibt es Glühwein und noch vieles mehr – auch im kleinen Hofladen. Und Weihnachtsbäume gibt es natürlich auch in der Woche.