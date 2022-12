Aus der Ferne engagiert für das Eichsfeld

Teistungen. Der gebürtige Reinholteröder Edgar Pferner bleibt auch 56 Jahre nach seiner Flucht der Heimat verbunden

Der 2. November 1966 war für Edgar Pferner ein einschneidendes Datum. Gemeinsam mit seinem Vater war der damals 14-jährige Reinholteröder an diesem Tag in den Westen geflohen. Nach mehreren Wohnsitzwechseln verschlug es ihn nach einiger Zeit ins Ruhrgebiet, genauer gesagt nach Bochum. Trotz der großen Entfernung zur Heimat und der langen Zeit im tiefsten Westen der Bundesrepublik, schlage sein Herz noch immer für das Eichsfeld, erzählt Pferner lächelnd. „Ich habe immer den Kontakt nach Reinholterode gehalten.“

In Bochum erlernte Pferner das Friseurhandwerk und engagierte sich später für eine Annäherung von Ost und West sowie für Kirche, Sport und das Handwerk. Dieses Engagement brachte ihm im vergangenen Jahr das Bundesverdienstkreuz ein. Besonders das Handwerk und dessen Zukunft spielten in Pferners Leben eine große Rolle. „Wir müssen im Handwerk was machen, sonst bekommen wir keine Auszubildenden mehr“, zeigt er sich besorgt. Gemeinsam mit befreundeten Handwerkern gründete er die Initiative „Ein Herz für´s Handwerk“, eine Form von Austauschprogramm für Lehrlinge. „Im Studium geht so etwas, das muss es auch für Handwerker geben“, so Pferner. Noch befindet sich das Programm im Aufbau, es sei jedoch nicht leicht, sagt Hans-Joseph Dördelmann, einer der Mitinitiatoren: „Es ist nicht so einfach, wie wir uns das gedacht haben. Da müssen die Berufsgenossenschaft, Baugewerke, Versicherungen, Krankenkassen und so weiter alle mitspielen. Wir dachten uns einfach ,Hand drauf, wir machen das’, aber diese Zeiten sind vorbei.“ Heute gebe es zunächst einmal einen großen Stapel Papiere auszufüllen. Es laufe zwar, allerdings noch auf Sparflamme. Zwei Auszubildende seien aber bereits zum Austausch in London und Amiens gewesen. Sie seien menschlich ganz anders zurück gekommen, erklärt Pferner.

Die Kontakte in die alte Heimat nutzt er bis heute, um Fußballspiele zwischen Bochumer und Reinholteröder Fußballmannschaften auf die Beine zu stellen. So auch in diesem Sommer, als ein Damenteam aus Pferners Heimatort in den Ruhrpott reiste, um dort gegen eine örtliche Elf zu kicken. Dazu gab es am Tag darauf eine ökumenische Handwerkermesse, bei der neben verschiedenen Gewerken kleine symbolische Herzen für das Handwerk verkauft wurden. Beides brachte einen Betrag von 2000 Euro ein, die am Montag je zur Hälfte an das Grenzlandmuseum Eichsfeld in Teistungen und das Tabaluga-Haus in Duderstadt gingen.