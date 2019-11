Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Ausgebüxte Rinder beschädigen Auto mehrfach - Hund schwer verletzt

Rinder beschädigen Auto

Am Dienstagabend ist in Dingelstädt, in der Heiligenstädter Straße, ein Auto mit Kühen kollidiert. Der 85 Jahre alte Autofahrer bemerkte gegen 22.40 Uhr die zwei freilaufenden schwarz-weißen Rinder auf der Gegenfahrbahn, die in Richtung Innenstadt unterwegs waren.

Eines davon lief seitlich gegen den fahrenden Renault und beschädigte ihn mehrfach. Der Autofahrer blieb unverletzt. Dem Tierhalter gelang es, die ausgebüxten Kühe wieder einzufangen.

Hund angefahren und schwer verletzt

Ein Opel war am Dienstag, 16.50 Uhr, auf der B 247 aus Mühlhausen in Richtung Dingelstädt unterwegs. Kurz vor dem Abzweig Helmsdorf lief plötzlich ein Hund auf die Straße. Die 58 Jahre alte Fahrerin konnte eine Kollision mit dem Tier nicht mehr verhindern. Der Hund musste mit schweren Verletzungen in eine Tierklinik gebracht werden. Die Autofahrerin blieb unversehrt.

