Autorin zu Besuch im Silberhäuser Kindergarten

Einen besonderen Tag erlebten jetzt die Mädchen und Jungen des Silberhäuser Kindergartens. Bei einer Veranstaltung hatte Ortschaftsbürgermeister Michael Groß (CDU) die Autorin Astrid Seehaus getroffen und sie gebeten, doch einmal eine Lesung in der Tagesstätte zu halten. Die war von dem Ansinnen ganz angetan und besuchte die Kleinen. Im Gepäck hatte die Schriftstellerin und Verlegerin nicht nur eigene Werke, aus denen sie vorlesen wollte, sondern auch noch Buchgeschenke sowie Blumenzwiebeln, die die Steppkes einpflanzen sollten. So gab es an dem Vormittag nicht nur spannende und fröhliche Geschichten, sondern es wurde auch über die Umwelt nachgedacht. Die Mädchen und Jungen waren begeistert und Michael Groß erfreut, dass er die Kinder überraschen konnte und die Gemeinde noch dazu für die Veranstaltung kein Geld aufwenden musste.