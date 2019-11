Inhalt ARTIKEL AUF EINER SEITE LESEN > Vorherige Seite Nächste Seite

Babykonzert in Musikschule

Dass Musik schon Babys fasziniert, ist für die Heiligenstädter ko-ra-le Anlass, dem jüngsten, bis drei Jahre alten Publikum eine Konzertreihe zu widmen und die Begegnung mit allem, was da klingt, singt und tönt, zu einem Gemeinschaftserlebnis zu machen. Für die Eltern sind die Babykonzerte auch Gelegenheit, trotz Kind Konzertgänger zu bleiben oder zu werden. Pro Konzert können 20 Babys mit ihren Eltern bei (fast) unbeschränkter Bewegungsfreiheit dabei sein. Dies ist ein Projekt in Zusammenarbeit mit der Eichsfelder Musikschule. Das nächste Konzert ist am Donnerstag, 14. November, von 16 bis 17 Uhr, in der Musikschule in Leinefelde. Eine Anmeldung unter Telefon 03606/603 673 ist erforderlich. Eine Spende für die Musiker wird erbeten.