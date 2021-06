Bau-Boom im Eichsfeld hält an

Eichsfeld. 337 neue Wohnungen im Jahr 2020 gebaut.

Insgesamt 337 neue Wohnungen wurden im vergangenen Jahr im Landkreis Eichsfeld gebaut – in Ein- und Zweifamilienhäusern, in Reihen- und Mehrfamilienhäusern. Das teilt die Industriegewerkschaft Bauen-Agrar-Umwelt (IG Bau) mit. Die Gewerkschaft beruft sich hierbei auf aktuelle Zahlen des Statistischen Bundesamts. Danach flossen für den Neubau im Kreisgebiet Investitionen in Höhe von rund 53,6 Millionen Euro. „Der Boom der Branche hält schon seit Jahren an. Und es ist kein Ende in Sicht“, sagt Harald Buntfuß, stellvertretende Bezirksvorsitzende der IG Bau.

Der Gewerkschafter verweist auf einen wachsenden Berg genehmigter, aber noch nicht fertiggestellter Wohnungen, der zu „prall gefüllten Auftragsbüchern“ bei den Unternehmen führe: Nach einer Auswertung des Pestel-Instituts wurden im Landkreis zwischen 2011 und 2019 Baugenehmigungen für rund 460 Wohnungen erteilt, die noch gebaut werden müssen.

„Es gibt einen regelrechten Stau am Bau. Maurer, Zimmerleute und Fliesenleger arbeiten am Anschlag, um die Auftragsflut zu bewältigen“, so Buntfuß. Die IG Bau Nordthüringen fordert, die Beschäftigten in der Region an den guten Geschäften der Firmen fair zu beteiligen.

In der laufenden Tarifrunde setze sich die Gewerkschaft für ein Einkommensplus von 5,3 Prozent ein. Darüber hinaus sollen die Lohnunterschiede zwischen Ost- und Westdeutschland überwunden werden.