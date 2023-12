Beerdigungen werden in Leinefelde-Worbis teurer

Die Kosten für den Aushub der Gräber steigen in Leinefelde-Worbis ab dem neuen Jahr an. (Symbolbild)

Leinefelde-Worbis Die Stadt Leinefelde-Worbis musste die Dienstleistung Grabaushub für die Friedhöfe im Stadtgebiet neu ausschreiben. Die in der Friedhofsgebührensatzung festgeschriebenen Kosten erhöhen sich für die ausgeschriebene Dienstleistung.

In der Friedhofsgebührensatzung ist geregelt, welche Kosten bei einer Beerdigung anfallen. Die Dienstleistung für den Grabaushub musste die Stadt Leinefelde-Worbis jetzt neu ausschreiben, da der geschlossene Vertrag mit dem Bestattungshaus Wilke Worbis zum 31. Dezember dieses Jahres ausläuft.

Die Ausschreibung erfolgte in einer beschränkten Ausschreibung. Die Verwaltung forderte Bestatter und Gärtner zur Abgabe eines Angebotes auf. Wie Benjamin Richter, Leiter des städtischen Bauamtes, in der Dezembersitzung des Stadtrates berichtete, wurden drei Unternehmen angeschrieben. Jedoch gab nur eine Firma ein Angebot zum Vergabetermin für die ausgeschriebenen Leistungen ab. „Wir passen die Satzung dem Ausschreibungsergebnis an. Der Betrag für den normalen Grabaushub wird sich etwas erhöhen“, erklärte Richter den Stadträten in der Sitzung.

Stadtrat Bernhard Preis (ÖDP/Familie) meldete sich zu dem Thema zu Wort: „Es ist eine sehr verniedlichte Aussage, wenn ich sehe, um wie viel die Preise hochgehen. Bei der Technik, die man heute hat, kann mir das keiner erklären. Das kann man doch keinem mehr vermitteln. Auch wenn wir so zustimmen, uns bleibt ja gar nichts anderes übrig. Aber wie man es dem Bürger noch klarmachen, dass die Preise in einer solchen Dimension ansteigen? Es geht nicht nur um fünf Euro, sondern um 50 oder 70 Euro. Das ist für den Normalsterblichen nicht mehr nur ein bisschen. Da kommt man besser weg, wenn man die Urne in die Schrankwand stellt, so schlimm wie das ist. Das kann man keinem mehr zumuten.“ Teilweise gab es Applaus aus den Reihen der Stadträte für die Ausführungen.

Kosten stiegen für alle Bestattungsformen

„Wir haben eine Ausschreibung gemacht, das Ergebnis ist jetzt so. Wenn der Stadtrat sagt, die Stadt beteiligt sich mit einem Zuschuss an jeder Bestattung, dann können wir das auch tun“, erwiderte Richter. Die Stadt können nur den Preis weitergeben, der bei der Ausschreibung herausgekommen ist. Stadtrat Thomas Rehbein (CDU) bemerkte, dass in den vergangenen Monaten auch bei anderen Arbeiten im Tiefbau die Preise angestiegen sind. „Ich glaube nicht, dass jede Preiserhöhung so nötig ist, die aufgerufen wird“, erwiderte Preis. Am Ende stimmten die Stadträte den neuen Gebühren zu.

Für die Angehörigen der Verstorbenen heißt das, dass sich die Gebühren für den Erdaushub für die Bestattung in einem Sarg in einer Wahlgrabstätte oder Reihengrabstätte ab dem 1. Januar 2024 von bisher 528 Euro auf 570 Euro erhöhen. Für die Bestattung eines Kindes unter fünf Jahren erhöhen sind ab 1. Januar 180 Euro in der Friedhofsgebührensatzung festgeschrieben. Bisher waren es hier 178 Euro.

Ebenso erhöhen sich die Gebühren für die Ausführung einer Urnenbeisetzung in einer Wahlgrabstätte, einem Reihengrab, in der Urnengemeinschaftsanlage oder in der Baumgrabanlage. Bisher wurden für diese Bestattungsformen 113 Euro berechnet. Nach dem Beschluss des Stadtrates werden ab dem kommenden Jahr 130 Euro berechnet. Ebenso haben sich die Kosten für Aus- oder Umbettungen eines Sarges oder einer Urne erhöht.

Die aktuelle Friedhofsgebührensatzung der Stadt Leinefelde-Worbis ist unter www.leinefelde-worbis.de zu finden.