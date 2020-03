Behindertenheim öffnet eigenen Laden

Die Corona-Krise schürt bei den einen Sorgen und Ängste, bei anderen weckt sie aber auch kreative Ideen. So im Raphaelsheim in Heiligenstadt. Alle aktuellen Infos im kostenlosen Corona-Liveblog

Seit über einer Woche gilt für alle Wohnheime ein strenges Besuchsverbot, damit keine Keime in die Einrichtungen geschleppt werden. Für die Bewohner des Raphaelsheimes bedeutet das allerdings auch, dass sie sich streng an das Kontaktverbot in öffentlichen Räumen zu halten haben und nicht mehr beliebig das Gelände verlassen dürfen.

Dabei war der Gang in den nahe gelegenen Einkaufsmarkt nicht nur eine willkommene Abwechslung am Nachmittag, sondern diente vor allem dem Einüben von notwendigen Fähigkeiten: Die Bewohner müssen sich im Markt orientieren, auf andere Kunden Rücksicht nehmen und geduldig an der Kasse warten. Vor allem konnten sie hier aber ihr Taschengeld nach den eigenen Bedürfnissen einsetzen.

Das ist zum Schutz der immungeschwächten Bewohner im Heim wegen der bundesweiten Beschränkungen nicht mehr möglich. So kam Einrichtungsleiter Wolfgang Pingel die Idee, so etwas wie einen Lebensmittelladen für die Taschengeldbedürfnisse der Bewohner im Heim selbst einzurichten. Der Name war schnell gefunden: „Kurz und treffend ist wichtig“, meinte Wolfgang Pingel. „Da passt ‚Brutto‘ am besten.“

Thomas Klingebiel, ein Mitarbeiter der zur Zeit geschlossenen Eichsfelder Werkstätten, erklärte sich bereit, die Rolle des Marktleiters zu übernehmen. „Ich hätte nie gedacht, dass ich einmal in die Fußstapfen meines Vaters treten würde“, scherzte er. Kurt Klingebiel ist vielen noch als früherer Inhaber eines kleinen Ladens in Heiligenstadt bekannt.

Die Situation im „Brutto“ soll der in echten Läden nahekommen. Daher wurde der Fußboden mit Abstandsmarkierungen versehen, und der Marktleiter trägt Einweghandschuhe. Thomas Klingebiel fragte in den Wohngruppen nach den Vorlieben der Bewohner, bevor er die notwendigen Dinge für den „Brutto“ besorgte.

Bei der Eröffnung am Mittwoch wurde er davon überrascht, dass die Bewohner erst ihre Pfandflaschen abgaben, bevor sie Kleinigkeiten aus dem überschaubaren Sortiment wählten – wie im richtigen Leben!

Der Verkaufsstellenleiter musste sich auch Anfragen seiner Kunden gefallen lassen, warum es löslichen Kaffee nur in kleinen Gläsern gebe. Die größeren seien doch billiger und reichten länger. Das alles zeigt den Mitarbeitern des Raphaelsheimes, wie wichtig es ist, dass die behinderten Menschen nicht eingeschlossen werden, sondern am öffentlichen Leben teilnehmen können. Nur so könnten erworbene Fähigkeiten erhalten und ausgebaut werden.