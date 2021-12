Beim Weg zum Einsatz in Dingelstädt verletzt

Dingelstädt. Der Mann verletzte sich an den Händen.

Ein 18-jähriger Radfahrer musste am Donnerstagabend nach einem Unfall im Krankenhaus medizinisch versorgt werden. Der junge Mann fuhr laut Polizei gegen 19.40 Uhr auf einem Weg in einer Kleingartenanlage Hinter den Höfen in Dingelstädt. Er ist Angehöriger der Freiwilligen Feuerwehr und war alarmiert worden.

Auf Grund der Dunkelheit erkannte er einen geparkten Renault Clio zu spät. Er bremste ab. Dadurch geriet er auf dem schneeglatten Weg ins Rutschen, stieß gegen den geparkten Pkw und fiel in die Heckscheibe. Hierbei zog er sich Schnittverletzungen an den Händen zu.

