Berufsorientierungstage des Landkreises im Internet

Der Landkreis Eichsfeld bietet in diesem Jahr aufgrund der Corona-Pandemie seit dem 1. Oktober eine virtuelle Berufsorientierungsmesse als Ersatz für den traditionellen Berufsorientierungstag an. Die Unternehmen und Hochschulen geben auf der digitalen Plattform Informationen zur Berufsausbildung oder Studienangeboten sowie Praktikumsplätzen. Bisher sind die virtuellen Besucher noch recht zögerlich, heißt es in einer Information des Landratsamtes. Das Referat Kreisentwicklung des Landkreises Eichsfeld appelliert an Schüler, Eltern, Großeltern und auch Lehrer, sich auf den Online-Rundgang der virtuellen Messe zu begeben, um sich über die verschiedenen Möglichkeiten der Ausbildung zu informieren. Zu finden sind auf dem Portal 56 Messestände.

Auf dem Portal werde bei der Orientierung nach der Suche eines Berufes durch einen Interessencheck geholfen. Ebenso sind Thementouren für noch Unentschlossene eingerichtet. Intelligente Suchfunktionen helfen bei der Suche nach Ausbildungs- und Studiengängen. Eine Suche ist hier laut dem Landratsamt auch mit thematischen Schlagwörtern möglich.

Kontaktdaten, Unternehmensvorstellungen, Beschreibungen zu Ausbildungs- oder Studieninhalten, Praktikumsangebote und Ausbildungsvideos oder Imagefilme an verschiedenen Messeständen runden das Angebot ab.

Die virtuelle Berufsorientierungsmesse ist im Internet unter der Adresse www.berufeMAP.de/BOT zu finden.