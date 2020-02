Berufungsprozess gegen Frau aus dem Eichsfeld endet überraschend

Am Berufungsgericht des Landgerichts Mühlhausen gab es ein Verfahren wegen Betrugs gegen eine 36-Jährige. Sie war vom Amtsgericht Heiligenstadt zu einer Haftstrafe von drei Monaten ohne Bewährung verurteilt worden. Dagegen legte die Verteidigerin Berufung ein. Die Frau ist noch russische Staatsbürgerin, lebt aber seit 2003 in Deutschland. Sie war hochschwanger mit ihrem deutschen Ehemann von Moskau gekommen. Mittlerweile ist sie geschieden, hat vier Kinder. Nur eine Dreijährige lebt bei ihr.

Obwohl sie einen höheren russischen Schulabschluss hat, hat sie keinen Beruf gelernt. Sie arbeitete kurz als Küchenhilfe, lebt jedoch auch teilweise von Hartz IV. Sie wechselte öfter den Wohnsitz. Zurzeit kümmert sich einen Stiftung um die Frau, da sie über kein Einkommen verfügt. Ihr ehrenamtlicher Betreuer wurde nachträglich auf Antrag der Verteidigerin als Zeuge zugelassen. Aufgrund der mangelnden Kenntnisse der Angeklagten von bürokratischen Vorgängen braucht sie auf dem Gebiet Hilfe. Auch eine Wohnung wurde ihr von der Stiftung gestellt, die sich auch um das Kind kümmert, wenn die Mutter im Krankenhaus ist. Die hat schon zehn Einträge im Bundeszentralregister, meist wegen Diebstahls von Zigaretten, Alkohol oder hochpreisigen Parfüms.

Seit Längerem in Drogenersatztherapie

Sie brauchte das Geld, um ihre Kokainsucht zu finanzieren. Anfangs wurde sie von Gerichten zu Geld- und Bewährungsstrafen verurteilt. Eine mehrmonatige Strafe musste sie absitzen. Bewährungsauflagen wurden nur unzureichend erfüllt. Die Bewährungshelferin kann ihr keine gute Zusammenarbeit bescheinigen. Sie nahm Termine nicht wahr oder entschuldigte sich kurzfristig. Seit Längerem ist die Angeklagte in einer Drogenersatztherapie.

Fahrt nach Kassel nicht bezahlt

Im vorliegenden Fall ging es um eine Taxifahrt. Die Frau wohnte mit dem Lebensgefährten in einem kleinen Eichsfelddorf. Nach einem Streit verließ sie spätabends im Sommer 2018 die Wohnung und wollte per Anhalter nach Heiligenstadt. Eine Polizeistreife griff sie auf. Von der Wache aus wurde ein Taxi bestellt, das sie nach Hannover zu einer Bekannten bringen sollte. Der Taxifahrer sagte ihr, dass er so spät nicht mehr dorthin fahren wolle. Er könne sie bis Göttingen bringen. Auf die Frage, ob sie genügend Geld habe, sagte sie, sie habe genug dabei. Unterwegs telefonierte sie mit der angeblichen „Bekannten“. Sie sagte dem Fahrer, dass sie nach Kassel wolle. Dort verlangte der Fahrer 150 Euro.

Nach seiner Aussage vor Gericht wollte sie ihm nur 20 Euro geben. Den Rest sollte er später haben. Sie zeigte ihm eine Karte mit ihrer Adresse. Doch mit der Art von Karten kannte sich der Mann nicht aus, glaubte ihr nicht recht. Und auf eine Ratenzahlung konnte er sich nicht einlassen. So folgte er ihr, als sie ausstieg, um einen „Bekannten“ zu suchen. Sie flüchtete durch eine Baustelle, als er mit der Polizei telefonierte. Obwohl er in den Briefkasten ihrer angeblichen Wohnung eine Zahlungsaufforderung warf, wartet er bis jetzt auf sein Geld.

Schöffe kann dem Prozess nicht folgen

Während der Berufungsrichter aus den Akten verschiedener Gerichte Einzelheiten aus dem Strafregister vorliest, betrachtet ein Schöffe seine Armbanduhr. Er tippt mit einem Kugelschreiber auf die Smartwatch. Darauf kann er erkennen, ob auf dem Handy Anrufe sind. Er „drückt sie weg“. Den Vorgang nimmt die Verteidigerin zum Anlass, einen Befangenheitsantrag gegenüber dem Schöffen zu stellen. Er habe telefoniert und so dem Prozess nicht ausreichend folgen können. Nach längerer Beratung gibt das Gericht dem Antrag statt. Der Prozess muss mit neuen Schöffen und neuer Beweisaufnahme, vielleicht auch mit neuem Berufungsrichter neu aufgerollt werden. Ein neuer Termin ergeht von Amts wegen.