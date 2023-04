Ein 44-Jähriger wurde per Haftbefehl gesucht. Bei einer Verkehrskontrolle wurde er von Polizeibeamten ohne Führerschein erwischt.

Betrunkener Autofahrer im Eichsfeld ohne Fahrerlaubnis und per Haftbefehl gesucht

Heiligenstadt. In Heiligenstadt kontrollierten Polizeibeamte in der Nacht zu Ostermontag einen 44-Jährigen. Dieser war ohne Fahrerlaubnis unterwegs und wurde per Haftbefehl gesucht.

Ein Renault-Fahrer (44) ist in der Nacht zum Ostermontag in der Brüsseler Straße kontrolliert worden, erklärte die Polizei. Ein Alkoholtest habe einen Wert von 1,83 Promille angezeigt. Darüber hinaus hatte der Mann keine Fahrerlaubnis – und wurde auch noch mit einem Haftbefehl gesucht. Da der Haftbefehl nicht abgewandt werden konnte, wurde der Mann in die Justizvollzugsanstalt Tonna gebracht.

