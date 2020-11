Bewegte Jahre im Traumberuf

Margit Triesch, Kindergartenleiterin in Rüdigershagen, geht im kommenden Jahr in Rente und freut sich trotz ein bisschen Wehmut über frischen Wind in der Einrichtung.

„Wie wird das, wenn du gehst? Das Haus gibt es doch nur mit dir.“ Solche Sätze hört Margit Triesch aktuell häufiger von den Rüdigershagenern in Bezug auf den Kindergarten im Ort. Und irgendwie haben die Leute damit auch Recht, denn Margit Triesch arbeitet seit 1981 in der Einrichtung, hatte später dort die Leitung übernommen und wird im kommenden Jahr in Rente gehen. Viele der Rüdigershagener sind selbst in diesen Kindergarten gegangen, bringen nun ihre Kinder. Aber Margit Triesch versichert: „Es geht schon weiter, auch ohne mich.“