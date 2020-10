Rüdiger Eckart von der Tourist-Information ist überwältigt. Zum Stand Montagmittag gab es schon 283 Anmeldungen für den großen Benefizlauf, der in diesem Jahr in einer etwas anderen Form stattfindet. Wer mitlaufen will, meldet sich bei der Stadt Heiligenstadt im Bürgerbüro an und kann dann laufen, wann er will und wo er will.

Der Erlös aus den Startgeldern kommt in diesem Jahr der Heiligenstädter Frauenbildungs- und Begegnungsstätte Ko-ra-le zugute, die Endsumme soll vor allem in Präventionskurse für Kinder bis sechs Jahre gesteckt werden. Und die Ergebnisse können sich sehen lassen. Rüdiger Eckart selbst hat schon mal gleich 25 Kilometer vorgelegt, Sten Löwe musste das natürlich sofort mit 25,01 Kilometern übertreffen. Aber auch die Blindenstaffel des LAC Eichsfeld ging sofort ins Stadion. Unter allen Teilnehmern verlost die Stadt Sachpreise. Der Hauptgewinn aber ist ein Ipad, zur Verfügung gestellt von unserer Zeitung. Bis Donnerstagabend, 18 Uhr, muss die Anmeldung eingegangen sein, bis Freitag, 10 Uhr, der Lauf erledigt sein. Die Fotos veröffentlichen wir im Internet.